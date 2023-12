Āgenskalna tirgū šefpavārs Lauris Aleksejevs demonstrēs maltīšu receptes no ēdienu pārpalikumiem

Ziemassvētkos tradicionāli pieaug pārtikas produktu patēriņš, līdz ar to palielinās arī ēdienu pārpalikumu apjoms. Lai vecinātu atbildīgu iepirkšanos un racionālu pārtikas produktu izmantošanu ēdienu gatavošanā – ikvienam rīdziniekam būs iespēja piedalīties darbnīcā, kur ēdienu meistari ne tikai gatavos maltīti no pāri palikušiem ēdieniem, bet arī dalīsies ar padomiem pareizai ēdiena uzglabāšanai un sniegs ieteikumus, kā plānot svētku maltīti, lai izvairītos no pārpalikumiem. Pasākuma apmeklētāji pagatavotos ēdienus pēcāk varēs arī nodegustēt, un meistarklases beigās uzdot sev interesējošus jautājumus.