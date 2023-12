Ceturtdienas rītā lielākajā daļā Latvijas ceļi joprojām sniegoti un apledo

Šorīt ceļu posmu, kuros ir apgrūtināti braukšanas apstākļi, ir mazāk nekā iepriekšējās nedēļas dienās, taču to arvien ir daudz. Ceturtdienas rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju, pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Virešiem, pa Valmieras šoseju un pa Rīgas apvedceļu Vidzemes pusē.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Bauskas šoseju no Dimzukalna līdz Grenctālei, pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Bikstiem un no Blīdenes līdz Liepājai, pa Ventspils šoseju, pa Daugavpils šoseju no Rīgas līdz Jaunjelgavai un pa Kokneses šoseju no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam.