Piektdienas rītā snigšanas dēļ valsts centrālajā daļā ir apgrūtināta braukšana

"Latvijas valsts ceļi" ziņo, ka šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju, pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Līgatnei un no Alūksnes pagrieziena līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Stalbe un pa Rīgas apvedceļu abpus Daugavai.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Bauskas šoseju, pa Jelgavas šoseju no Rīgas līdz Olainei, pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Kaģiem un no Anneniekiem līdz Kalvenei, pa Ventspils šoseju no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Ventspilij, pa Daugavpils šoseju no Rīgas līdz Skrīveriem un no Nīcgales līdz Paterniekiem, pa Rēzekne– Daugavpils– Lietuvas robežas ceļu, kā arī pa Daugavpils apvedceļu.