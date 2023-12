Biznesa attīstība pieprasa kapitāla piesaisti – vietējie uzņēmumi izaugsmei izvēlas Signet Bank

Kā rāda Signet Bank veiktā Latvijas uzņēmēju viedokļa aptauja* – kopumā par kapitāla tirgus finanšu instrumentiem dzirdējusi lielākā daļa jeb 83% no Latvijas uzņēmējiem: 42% par kapitāla piesaistīšanu no finanšu investoriem, 22% par obligāciju emisiju, 19% par uzņēmuma akciju kotēšanu biržā.

Salīdzinājumā ar citām attīstītajām valstīm Latvijas uzņēmumi uz doto brīdi ļoti maz izmanto alternatīvos finansējuma avotus, tostarp kapitāla tirgus instrumentus, un ir lielā mērā atkarīgi no banku finansējuma pieejamības, kas ierobežo gan pašu uzņēmumu, gan valsts ekonomiskās izaugsmes attīstības potenciālu.

Zināšanu un izpratnes trūkums par kapitāla tirgus iespējām un priekšrocībām būtiski ietekmē ambiciozu uzņēmumu un uzņēmēju skaitu Latvijā – šobrīd tikai 17% no Latvijas uzņēmējiem apsver iespēju uzņēmuma vajadzībām izmantot kapitāla tirgus sniegtās iespējas, bet 83% no Latvijas uzņēmējiem šobrīd neplāno izmantot kapitāla tirgus finanšu instrumentus. Šādu uzņēmēju rīcību lielā mērā ietekmē zināšanu trūkums par kapitāla tirgus piedāvātajām iespējām – to atzīst vairāk nekā 57% aptaujāto Latvijas uzņēmēju.