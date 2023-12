Izraēla un ASV gadiem ilgi ignorējušas darījumus, kas “Hamās” ļāvuši uzkrāt ievērojamus līdzekļus

Saskaņā ar laikraksta “The New York Times” ziņojumu Izraēlas drošības iestādes jau pirms vairākiem gadiem atklāja “Hamās” darījumus vairāku miljonu dolāru vērtībā, bet ne Izraēlas, ne ASV valdības neveica tūlītējus pasākumus. 2018. gadā drošības iestādes no “Hamās” augsta ranga pārstāvja datora varēja piekļūt detalizētiem simtiem miljonu dolāru vērtiem aktīvu sarakstiem.

Neraugoties uz to, nevienam no datorā uzskaitītajiem “Hamās” uzņēmumiem gadiem ilgi nebija piemērotas sankcijas. Tāpat nav izdarīts spiediens uz Turciju, kas ir finansēšanas tīkla centrs, lai to slēgtu. Saskaņā ar ziņojumu “Hamās” kontrolēja kalnrūpniecības, vistu audzēšanas un ceļu būves uzņēmumus Sudānā, divus debesskrāpjus Apvienotajos Arābu Emirātos, nekustamā īpašuma attīstītāju Alžīrijā un Turcijas biržā kotētu nekustamā īpašuma uzņēmumu.