Ēku siltināšanu visvairāk kavē iedzīvotāju nespēja vienoties; līdz 2030. gadam Rīgā nosiltinās 3000 ēku

Lai noskaidrotu, kā enerģētiskā nabadzība ietekmē rīdzinieku dzīvi, no šā gada jūnija līdz septembrim tika veikta rīdzinieku aptauja, kurā piedalījās vairāk nekā 900 respondentu. Kašs stāstīja, ka saskaņā ar aptaujas datiem 10,3% respondentu atbildēja, ka ir piedalījušies kādā no ēkas atjaunošanas programmām, bet 78,4% atbildēja, ka to nav darījuši.