Svētki pirms svētkiem! Dzirkstošo pasākumu ceļvedis nedēļas nogalei

Piektdiena, 22. decembris

22 decembrī, no plkst. 17.00 līdz 21.00 "First Club" notiks "Christmas party" ar nosaukumu "Freeze the moment". Uzstāsies DJ Dizlow.

22. decembrī "M/Darbnīcā" plkst. 20.00 notiks "Before going home X-MAX" pasākums, kur uzstāsies Rūdolfs Macats kopā ar Jēkabu Rēderu un Sebastianu Macatu.

"Mūzika būs ritmiska, melodiska un harmoniski bagāta, ietverot gan pasaules mūzikas gan Nordic skanējumu," tā mūziķi.

Pēc koncerta uzstāsies DJ Judzhen.

Savukārt klubā "One One Riga" notiks pasākums "Lets Do Techno X Drum & Bass", kur uzstāsies Jsus, Taiga, Kupr, Kelvin Roma Twins, kā arī Critt, Battery K, Roo Beans un Deivv.

Bet klubā "Depo" notiks "Solīds pasākums", kur uzstāsies Keitija Bārbale un "Grēcīgie partizāni". Pasākuma sākums plkst. 20.00.

Tāpat biljarda zālē "Bams" līdz plkst. 22.00 norisināsies "UNDERGROUND GARDEN — VOL. 6", kur gaidāma tāda mūziķi un dīdžeju uzstāšanās kā PORFODOF, DJ TRIPPIE FLAMEBOY, MANIKEN05 B2B HITOMORI un DEAD SQUID.

Bet Ventspilī, teātra namā "Jūras Vārti" notiks "ABBA Gold" koncerts, kur izskanēs leģendārā sastāva labākie hiti. Sākums plkst. 19.00.

Sestdiena, 23. decembris

Ballētāji aicināti apmeklēt "One One Riga", kur gaidāma Marss The Person, Veronika Keris un W3C uzstāšanās.

Savukārt "TOWER Nightclub & Concert Hall" plkst. 23.00 notiks DJ Bou (UK) uzstāšanās. Viņam pievienosies arī MC B Live 247, Keta Mine, Enter, MSK, Luuna un Lori.

Raksts tapis sadarbībā ar "AlkOutlet".