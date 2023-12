Siliņa: Visiem cilvēkiem pase nav vajadzīga

Siliņa atzina, ka plānotais pasu cenu pieaugums ir būtisks, tomēr lielam satraukumam neesot pamata, jo šo dokumentu visiem cilvēkiem nevajagot - tā esot nepieciešama tikai tiem, kas grib ceļot uz trešajām valstīm, tātad viņiem esot gana daudz naudas, lai to atļautos.

Kā ziņots, no nākamā gada februāra Latvijā sāks izsniegt jauna parauga pases, līdz ar to no 2024.gada 12.februāra uz pusi pieaugs arī nodevas apmērs par pasu izsniegšanu, liecina Iekšlietu ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos.