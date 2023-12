Pagājušajā diennaktī no ugunsgrēkiem izglābti divi cilvēki

Plkst.23.11 saņemts izsaukums uz Valdeķu ielu Rīgā, kur deviņstāvu dzīvojamās mājas ceturtā stāva dzīvoklī dega bez uzraudzības atstāts ēdiens. Ugunsdzēsēji no dzīvokļa izglāba cilvēku un likvidēja degšanu.

Ugunsdzēsēji ar glābšanas maskas palīdzību no trešā stāva dzīvokļa izglāba vienu cilvēku, bet no pirmā evakuēts vēl viens cilvēks. Savukārt pirms ugunsdzēsēju ierašanās no degošā dzīvokļa cilvēks evakuējās paša spēkiem.