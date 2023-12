Putins atkārtoti ir paziņojis, ka Ukrainai nav vēsturiska pamatojuma, jo tajā ietilpst teritorijas, kas ilgu laiku atradās Krievijas impērijas pakļautībā. Taču to pašu var teikt arī par citām mūsdienu Eiropas valstīm. Daudzas no tām agrāk atradās Osmaņu, Austroungārijas, Vilhelma II vai Krievijas impērijas jūgā. Un visā pasaulē lielākā daļa no 193 valstīm, kas ietilpst Apvienoto Nāciju Organizācijas sastāvā, kļuva neatkarīgas tikai pēc Otrā pasaules kara. Vēsturiskajā periodā, kam uzmanību pievērš Putins, daudzas no mūsdienu valstīm nepastāvēja pat cilvēku iztēlē.