Nākamajos trīs gados medikamentu pieejamība būs prioritāte

Vēl labas ziņas no ziņojuma – no nākamā gada otras puses visiem kompensējamajiem medikamentiem būs vismaz 75%, tiem, kam ir 100% kompensācija tā saglabāsiesun tās medikamentu grupas, kuri ir visvairāk lietoti, kompensēsim vairāk – par to vēl diskutējam un analizējam. Vladislava arī minēja budžeta jautājumu, cik mums ir nākamajam gadam, jo gribu piebilst, ka no 1. janvāra 21 miljons EUR aiziet tieši kompensējamiem medikamentiem. Katru gadu beidzam ar deficītu, bet šis finansējums aizies, lai nozare iegūtu atpakaļ daļu no ieguldītā. Ziņojumu rakstot, centāmies ar visu nozari, no ražotājiem līdz aptiekām strādāt, jo saprotam, ka katram nozarē ir savas prioritātes un vēlmes. Mums ir aptuveni 30 miljoni EUR rezerves nākamā gada budžetā medikamentiem, plus, 21 miljons, kas pieejams no 1. janvāra – tik liels pieaugums finansējumā nekad nav bijis. Tāpēc ir jāstrādā, lai izmantotu to efektīvi, un arvien lielāks Latvijas iedzīvotāju skaits justu, ka viņiem ir pieejami labāki un mūsdienīgāki kompensējamie medikamenti.