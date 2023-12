Diplomāts: Izskatās, ka Amerikas "hegemonijas" laiks ir beidzies

Atbildot uz to, vai Latvijai ir svarīgi kļūt par ANO Drošības padomes nepastāvīgo locekli, Jegermanis sacīja, ka uz to var raudzīties no dažādiem skatu punktiem. Viens būtu reģionālais redzējums, uzdodot jautājumu, ja to paveica lietuvieši un igauņi, kādēļ latviešiem nepamēģināt. Otrs aspekts esot tāds, ka Skandināvijas valstis ļoti mērķtiecīgi sadarbojas un strādā ANO drošības struktūrās, meklējot iespējas, lai nepārtraukti kāda no Ziemeļvalstīm būtu Drošības padomes nepastāvīgā locekle. Visas šīs valstis ir sapratušas, ka dalība Drošības padomē dod iespēju gan aizstāvēt savas intereses, gan dot savu pienesumu starptautiskajai politiskajai dienaskārtībai, uzsver Jegermanis.