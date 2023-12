Saules enerģijas “mājražotājs” - kādi svarīgi faktori jāņem vērā?

1. Kā darbojas saules enerģijas sistēma? Saules paneļu sistēma darbojas, izmantojot fotovoltiskās šūnas, kas absorbē saules gaismu un pārvērš to elektrībā. Kad saules staru intensitāte palielinās, fotošūnas radītā elektrība tiek novirzīta uz inverteri, kur tā tiek pārvērsta no saules enerģijas par izmantojamu elektrību, kas tālāk tiek izplatīta visā mājā. Šī enerģija tiek izmantota, lai apgādātu mājsaimniecības elektroierīces un citas vajadzības. Pārpalikusī enerģija var tikt nodota elektrības tīklam, ļaujot saņemt kompensāciju par to.