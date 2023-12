Polijas gaisa telpā no Ukrainas ielidojis neidentificēts objekts

"Objekts nonāca no Ukrainas robežas," ziņu kanālam TVN24 sacīja pulkvedis.

"Naktī notika intensīva Ukrainas teritorijas apšaude, līdz ar to šis incidents varētu būt saistīts ar to," piebilda Goriševskis.

Lidojošu objektu, kas pārvietojās ar milzīgu ātrumu, novēroja Ļubļinas vojevodistes Dolgobičuvas apkaimes iedzīvotāji. Tas ir pie Pševoduvas ciema, kur pagājušajā novembrī Krievijas trieciena laikā sprāga no Ukrainas ielidojusi raķete.

"Rīta stundās Polijas Republikas gaisa telpā no Ukrainu virziena ielidoja nezināms objekts. No brīža, kad tas šķērsoja robežu, līdz signāla izzušanai to novēroja valsts pretgaisa aizsardzības sistēmas radars. Saskaņā ar spēkā esošajām procedūrām operācijas komandieris pielietoja viņa rīcībā esošos spēkus un līdzekļus," teikts Polijas bruņoto spēku operacionālās pavēlniecības paziņojumā.