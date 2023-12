Fresh.club klienti bauda Michelin pavāra gatavotas maltītes

Veselīgas – arī banānu pankūku brokastis

Ja restorānos pavāru galvenais uzdevums ir perfekti gatavot vienus un tos pašus ēdienkartes ēdienus, fresh.club ik dienu izmēģina kaut ko jaunu. Tas vienlaikus ir izaicinoši, bet arī sniedz to radošo brīvību, kas mūsu pavāru komandu iedvesmo katru dienu gatavot no sirds. “Ja kāds vēl mūsdienās domā, ka veselīgs ēdiens ir garlaicīgs vai pliekans, tad būtu laiks paraudzīties apkārt, varbūt ir vēl šis tas nokavēts,” saka Dmitrijs. “Fresh.club ir ļoti garšīgi un daudzveidīgi ēdieni, katrā mūsu maltītē ir daudz dažādu sastāvdaļu – tieši tāpēc, lai būtu garšīgi, lai klientiem būtu pārsteigums. Man pašam no fresh.club ēdienkartes vislabāk garšo kraukšķīgais vistas burito box un banānu pankūkas.”