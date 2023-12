Noskaties ⟩ Raidījums pēta Austrumu maģistrāles plusus un mīnusus

Timrots savu testa braucienu sāka pie VEF tilta un pirmie secinājumi – nekas būtiski nav mainījies. "Tad, kad to Austrumu maģistrāli būvēja, tad mums stāstīja, ka tā atbrīvos centru no automašīnām. Kas tev deva," secina Timrots. Viņš gan norāda, ka jaunā maģistrāle ļaus pilsētas centru atbrīvot no kravas automašīnām.