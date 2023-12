Kariņš: Krievija turpina ļaunprātīgi izmantot ANO Drošības padomi

Tāpat Krievija pirmo reizi tās pastāvēšanas vēsturē netika ievēlēta Starptautiskās tiesas tiesneša amatā. Krievija nav tikusi ievēlēta ne UNESCO Izpildpadomē, ne kādā komitejā vai programmā uz nākamo divu gadu periodu, kur bija nepieciešams balsojums. Krievija nav ievēlēta Ķīmisko ieroču aizlieguma konvencijas izpildpadomē no Austrumeiropas grupas, kā arī Starptautiskajā jūrniecības organizācijas padomē.

Krievija nav guvusi atbalstu Austrumeiropas grupā ievēlēšanai Bāzeles konvencijas par kontroli pār bīstamo atkritumu pārrobežu pārvadāšanu un to aizvākšanu, Roterdamas konvencijas par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem, Stokholmas konvencijas par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem vēlētajās pozīcijās.

"Latvija turpina uzsvērt nepieciešamību saukt Krieviju pie atbildības par tās veikto agresijas aktu. Latvija ir viena no 32 valstīm, kas iestājusies trešās puses statusā lietā Ukraina pret Krieviju "Apgalvojumi genocīda īstenošanā ar atsauci uz Konvenciju par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to". Kā trešā puse Latvija lietā līdz šim ir sniegusi gan rakstveida, gan mutvārdu apsvērumus par konvencijas par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to, kas ir būtisks Starptautiskās tiesas jurisdikcijas noteikšanai," skaidro Kariņš.