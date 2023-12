“Nekad nav pārtverta” - Krievijas speciālā raķete, kas rada problēmas Ukrainai

Kopumā PSRS tika saražotas aptuveni 3000 piecas tonnas smagās raķetes. Pēc Padomju Savienības sabrukuma daļa no tām palika Ukrainā. Tomēr drīz pēc neatkarības iegūšanas 1991. gadā Ukraina atteicās no sava kodolieroču un stratēģiskā arsenāla. Ukraina 2000. gadā nodeva Krievijai 386 raķetes Ch-22 kā daļu no parāda par gāzes piegādi.

Jaunākajā Ch-22 modifikācijā mērķa atrašanai un iegūšanai netiek izmantots radars, bet gan autopilots, kas to novirza uz konkrētām koordinātām noteiktā augstumā atkarībā no virsmas ģeometrijas. Tā lielais ātrums rada problēmas pretgaisa aizsardzības sistēmām. Jo īsāku laiku raķete atrodas gaisā, jo grūtāk to notriekt. “Kalibr” spārnotās raķetes, ko Krievija izšauj no Melnās jūras, ir trīs reizes lēnākas par Ch-22 raķetēm - tas atvieglo šo raķešu atklāšanu.