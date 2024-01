Putina parakstītie rīkojumi tiek numurēti to izdošanas secībā, un katra gada sākumā to skaitīšana tiek sākta no sākuma. Noslepenotie rīkojumi netiek publiskoti kopējā datu bāzē. Tas nozīmē, ka, ņemot vērā izlaisto numuru skaitu, var noteikt, cik daudziem rīkojumiem piemērota atzīme “slepeni”.