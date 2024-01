CSDD aizvien nav piekļuves ceļu satiksmes negadījumu dokumentācijai

Viņš norādīja, ka CSDD eksperti ir gatavi veikt katra pagājušajā gadā notikušā ceļu satiksmes negadījuma, kurā bija bojā gājušie, analīzi, taču, lai to paveiktu, ir nepieciešams liels atbalsts gan no Tieslietu ministrijas, gan arī no Iekšlietu ministrijas puses, jo CSDD ekspertiem ir nepieciešama pieeja visiem izmeklēšanas dokumentiem.