Kā liecina Ukrainas armijas dati, no Belgorodas apgabala tika palaistas arī septiņas vadāmās zenītraķetes S-300/S-400, no Tambovas apgabala četras lidmašīnas MiG-31K palaida četras ballistiskās raķetes "H-47M2 Kinžal", no bumbvedējiem Belgorodas apgabalā tika palaistas astoņas spārnotās raķetes H-22 un divas vadāmās aviācijas raķetes H31P, no okupētās Krimas Krievija palaida sešas ballistiskās raķetes "Iskander-M".