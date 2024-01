Izraēlas armija izrāda pazemes ieroču ražotni Gazas joslā

Dažas no šahtām bija 30 metrus dziļas, un tuneļi veidoja tīklu, kas savienoja "Hamās" kaujiniekus visā Gazas joslā, teikts armijas paziņojumā.

Bureidžā, kas atrodas uz dienvidiem no Gazas pilsētas, pirms Izraēlas-"Hamās" kara sākuma 7.oktobrī dzīvoja desmitiem tūkstoši cilvēku, liecina ANO Palestīniešu bēgļu aģentūras UNRWA dati. Daudzi no viņiem ir aizbēguši, glābjoties no karadarbības.