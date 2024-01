ASUS prezentē, "Meklējot neticamo: transcendence" izstādē CES 2024

ASUS ExpertCenter D7 SFF (D700SER) un ASUS ExpertCenter D9 mini tornis (D901MDR) ir estētikas un funkcionalitātes laulības apliecinājums. Ar elegantu, īpaši kompaktu dizainu, attiecīgi 8,6 l un 15,9 l, tie uzlabo produktivitāti bez kompromisiem. Viedā dizaina ētoss caurstrāvo ikvienu aspektu, sākot no kompaktajiem izmēriem līdz pat jaunākajiem Intel 14th Gen Raptor Lake Refresh S sērijas procesoriem un pilna izmēra NVIDIA RTX 4060 grafikas kartei, nodrošinot optimālu efektivitāti prasīgām slodzēm, panākot līdzsvaru starp estētiku, pielāgošanās spēju un kopējo veiktspēju. Bet runa nav tikai par jaudu, bet par IT vadības vienkāršošanu. ASUS bezrīku dizains kopā ar inovatīvo iekšējo izvietojumu un kabeļu pārvaldību paaugstina efektivitāti un uzlabojamību, samazinot IT profesionāļu slogu. Drošība ieņem pirmo vietu ar papildu TPM mikroshēmām, Kensington slēdzenes pieslēgvietām, ASUS Pre-Deployment Service (APDS) un ASUS Endpoint Management Service (AEMS), nostiprinot uzņēmumus pret datu pārkāpumiem. Apliecinot atbildību par vidi, šie ExpertCenter galddatori ir izgatavoti ar videi draudzīgu PCR materiālu, jaunu 500 w TFX platīna barošanas bloku un viedo ventilatoru, kas uzlabo enerģijas efektivitāti. Pārbaudīti atbilstoši ASV MIL-STD 810H militārajiem standartiem, tie nodrošina izturību jebkurā darba vidē. ASUS ExpertCenter sērijas galddatori apvieno nepārspējamu veiktspēju, uzticamu drošību un ilgtspējību uzticamā datoru risinājumā. Šīs ierīces, kas radušās no inovāciju un efektivitātes sinerģijas, sniedz uzņēmumiem iespēju attīstīties nepārtraukti mainīgajā digitālajā vidē. ASUS ExpertCenter sērija nav tikai galddators, tas ir progresa stāsts, kur gudrs dizains ir harmonijā ar efektivitāti un ilgtspēju, pārveidojot komerciālās skaitļošanas nākotni.