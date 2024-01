Sliktākais ceļu stāvoklis šorīt fiksēts Latvijas centrālajā daļā, Vidzemē un Latgalē

Trešdienas rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju, pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Cēsu pagriezienam un no Smiltenes pagrieziena līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Braslas tiltam un no Stalbes līdz Valkai, pa Rīgas apvedceļu abpus Daugavai, pa Bauskas šoseju no Rīgas līdz Dimzukalnam un pa Jelgavas šoseju no Rīgas līdz Olainei.