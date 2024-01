Tuvāko gadu laikā mājokli jaunajā projektā apsver iegādāties vairāk nekā 20 000 rīdzinieku

Kā noskaidrots pētījumā, vislielākā gatavība apsvērt jauna mājokļa iegādi vai būvniecību tuvāko gadu laikā ir cilvēkiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem – šajā vecuma grupā apņemšanos īstenot sapni par savu mājokli akcentē 46% aptaujāto. No tiem jauniešiem, kas mājokļa iegādi apsver tuvāko divu līdz trīs gadu laikā, 59% izvēlētos dzīvokli pirmskara vai padomju laiku sērijveida ēkā, bet no šīs pašas vecuma grupas respondentiem, kas dzīvokļa iegādi apsver īstenot nesteidzīgāk, – četru līdz piecu gadu laikā, – 83% dotu priekšroku mājoklim jaunajā projektā. Tāpat izvēli par labu mājoklim jaunajā projektā gatavi izdarīt respondenti vecumā no 30 līdz 49 gadiem.