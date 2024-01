Ņem vērā! ⟩ Līdz ar strauju gaisa temperatūras pazemināšanos auto ceļi var apledot

Vienlaikus LVC atgādina, ka valsts autoceļi ir sadalīti piecās ziemas uzturēšanas klasēs - A (augstākā), B, C, D un E (zemākā) atkarībā no ceļu klasifikācijas, satiksmes intensitātes, seguma tipa, tehniskā stāvokļa, plānotā finansējuma un sociālekonomiskās nozīmes. Savukārt autoceļu uzturēšana notiek prioritārā secībā, lielāko uzmanību pievēršot tiem autoceļiem, kas ir visvairāk noslogoti un līdz ar to tiem ir augstāka uzturēšanas klase.