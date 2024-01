Valsts lielākajā daļā braukšanu apgrūtina sniegs

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Vangažiem līdz Virešiem, Rīgas apvedceļa (A4) visā posmā no Baltezera līdz Saulkalnei un Rīgas apvedceļa (A5) no Salaspils līdz Babītei, kā arī uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Skrīveriem un Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Stolbovkas līdz Terehovai.