Zviedrija sāk būvēt jaunas zemūdenes, lai aizsargātos no Krievijas

Savu zemūdeņu floti atjauno ne tikai Zviedrija, bet arī citas Ziemeļvalstis. Norvēģija nesen pasūtīja četras zemūdenes Vācijas uzņēmumam “ThyssenKrupp Marine Systems” (TKMS). Nīderlande ir saņēmusi piedāvājumus no “TKMS”, “Saab Kockums” un Francijas “Naval Group” par četru zemūdeņu būvniecību. Savukārt Dānija, kas 2004. gadā atbrīvojās no savas zemūdeņu flotes, apsver, vai to atjaunot.