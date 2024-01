Trampam nāksies segt “The New York Times” juridiskos izdevumus 393 000 ASV dolāru apmērā

Bijušais ASV prezidents Donalds Tramps ir zaudējis tiesvedībā pret laikrakstu “The New York Times”, par to sestdien, 13. janvārī, ziņoja pasaules plašsaziņas līdzekļi.

Donalda Trampa prasība pret laikrakstu “The New York Times”

Pati prasība, ko Tramps 2021. gadā iesniedza pret laikrakstu “The New York Times” (NYT) un savu brāļadēlu Mēriju Trampu, attiecās uz virkni 2018. gada NYT rakstu par viņa finansēm, jo īpaši par “izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kas uzturēja Trampa biznesa impēriju”. Kā noskaidroja žurnālisti, bijušais ASV prezidents savu bagātību ieguva nevis paša spēkiem, kā viņam pašam patīk uzsvērt, bet gan ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un citām krāpnieciskām darbībām, kurās iesaistīta viņa tēva firma.