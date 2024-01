Diplomātiskajā jomā notiek pastāvīgs darbs ar sabiedrotajiem, lai stiprinātu Austrumu flangu, sniegtu atbalstu Ukrainai un atbrīvotos no ilūzijām par Krieviju. Eiropas aizsardzības industrijas mobilizācija notiek, bet ļoti lēni. Arī šis ir viens kritisks jautājums, kas nemitīgi “jākurbulē”. Lai arī periodiskas ziņas par NATO aizsardzības plānošanu, mācībām un aplēsēm par iespējamo konfliktu rada satraukumu, tomēr tas arī liecina, ka Krievijas draudus uztver nopietni un tiem gatavojas daudzi sabiedrotie. Mums arī pastāvīgi jāatvaira dažāda veida hibrīduzbrukumi (zināmākie ir propaganda un migrācijas spiediens uz austrumu robežas). Jāsaprot, ka arī to raksturs mainīsies un dažādosies, tas prasa nemitīgu mūsu atbildīgo dienestu spēju pilnveidošanu.

Laiks, kurā dzīvojam ir sarežģīts, mūsu paaudzes uzdevums ir nosargāt mūsu neatkarību. Mūs cenšas iebiedēt, raisīt neticību un bailes pašu spēkiem un graut uzticību mūsu draugiem. Arī tā ir daļa no hibrīdkara. Neļausimies tam, tāpat kā neļausimies vieglprātīgai attieksmei pret valsts drošību, stiprināsim to ikdienas darbā. Krievija un Baltkrievija pārredzamā nākotnē nemainīsies, sadzīvot ar šo draudu, stiprināt savu noturību un izturēt šo laiku nebūs viegli, bet tas ir izdarāms, un mēs to izdarīsim.