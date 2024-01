Divas pārmaiņu desmitgades – esam kļuvuši vērīgāki, savās izvēlēs uzmanīgāki

Vēl pirms pandēmijas uzliesmojuma, sekojot pircēju ieradumu maiņai, uzsākām veidot t.s. daudzkanālu iepirkšanās vidi, apzinoties, ka e-komercija kļūst par daļu no mūsu ikdienas. Pat tad, ja atsevišķās produktu grupās cilvēki vēlas nākt uz veikalu (piemēram, iegādāties apģērbu, apavus), e-veikals ir vieta, kur šie produkti tiek apskatīti, salīdzināti, novērtēti. Protams, neatkarīgi no iepirkšanās veida, pāri visam ir un paliek augsta produktu kvalitāte, kā arī sava veida unikalitāte, proti, iepirkšanās sajūta, īpaši zīmoli un dizains. Ziemeļvalstu klātbūtne vienmēr ir bijusi organiska daļa no šīs īpašās sajūtas, ko augstu vērtē mūsu pircēji. Tāpēc fiziska veikala un e-veikala apvienojums ir labākā “recepte”, raugoties nākotnē. Produktu piedāvājumam kļūstot aizvien viendabīgākam, daļa pircēju jau tagad grib atgriezties fiziskā veikalā, lai izbaudītu arī iepirkšanās procesu.