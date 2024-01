Minhenes lidostā "aizturēts" aktieris Arnolds Švarcenegers

Lai Holivudas aktieris nokārtotu visas formalitātes, lidostā viņam nācās pavadīt vairāk nekā divarpus stundas, lai gan formāli to nevar dēvēt par aizturēšanu, uzsvēra muitā. “Apmēram pusseptiņos vakarā viņš pameta ēku,” DW pastāstīja Tomass Meisters, atsakoties sniegt sīkāku informāciju par pārkāpumu.

Kā ziņo aģentūra DPA, Arnolds Švarcenegers, ierodoties Bavārijas galvaspilsētā ar reisu no Losandželosas, nedeklarēja dārgo pulksteni, lai gan viņš to grasījās atstāt Eiropas Savienībā. Šādā gadījumā mēģinājums to ievest bez muitas nodokļa ir pārkāpums. “Ja preces paliek ES, nodokļi un nodevas ir jāmaksā. Tas attiecas uz visiem,” sacīja muitas pārstāvis.