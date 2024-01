Noskaties ⟩ Sprādziens Jēkabpilī: bojā gājušais ignorējis policiju un dedzinājis atkritumus

Vairāki tirdzniecības centra “Atpūta” darbinieki šorīt saņēma zvanu no priekšniekiem, uzzinot, ka pāris dienas neviens nenāks uz darbu. Tobrīd veikalnieki vēl nezināja, kāds ir izmaiņu iemesls. Tirdzniecības centra “Atpūta” darbinieks stāsta, ka, atbraucot no rīta, neviens nav paskaidrojis, kas noticis.

Sprādziens ēkas pagrabā nogranda ap plkst. 7.00 no rīta. Pāris metru no sprādziena vietas atradās pusaudži, kuri apmeklēja lekcijas Agrobiznesa koledžā. Neviens no viņiem necieta. Blakus mājas iedzīvotājs stāsta, ka no trokšņa pamodies, bet nenojautis nelaimes apmēru un turpinājis gulēt.