Ātra un pararēla skaitļošanas jauda uzņēmumiem, kuri vēlas paaugstināt AI/ML algoritmu.

Kubernetes GPU klaster minūtēs - vienkāršs, skalējams un lietotājam draudzīgs!

WaveCom ir pievienojis GPU atbalstu esošai pilnīgi automatizētai orķestrācijas platformai VMware Tanzu Kubernetes. Tas, kas izceļ WaveCom pakalpojumu no citiem tirgū esošajiem risinājumiem, ir vGPU un VMware Tanzu integrācija, kas ļauj automātiski nodrošināt, skalot un veikt nepārtrauktu pamata platformas dzīves cikla pārvaldību. Tas darbojas neatkarīgi no pakalpojumu mēroga. WaveCom ir radījis pasaulē pirmo un unikālo risinājumu, kur datu un AI speciālisti var iegūt VMware Tanzu Kubernetes GPU atbalstītu klasteri 20 minūtēs un pēc tam sākt izmantot savas lietojumprogrammas. WaveCom risinājums izlaiž visu sarežģīto un laikietilpīgo Kubernetes instalācijas procesu. VMware Tanzu Kubernetes platforma precīzi pielāgojas jūsu vajadzībām, padarot AI/ML projektus efektīvākus un automātiski mērojamus. WaveCom GPU atbalstīto serveru cenas sākas no mazāk nekā simta eiro, savukārt Kubernetes klasteru cenas sākas no dažiem simtiem eiro.