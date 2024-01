Pasaules ekonomikas forums ir viena no plašāk pazīstamajām starptautiskajām publiskā un privātā sektora sadarbības organizācijām, kas apvieno līderus un speciālistus gan no biznesa, gan politikas, kultūras, tehnoloģiju, vides aizsardzības un citām nozarēm. Organizācijas rīkotajā ikgadējā sanāksmē Davosā piedalās aptuveni 3000 dalībnieku un viesu, kuri iesaistās diskusijās par virkni aktuālo pasaules problēmjautājumu. Šī gada sanāksmes, kas norisinās no 15. līdz 19. janvārim, centrālais mērķis ir apspriest veidus, kā sabiedrībai, uzņēmumiem un valstīm “atgūt uzticību” nākotnei, ekonomikai, citām valstīm, u.tml. Saprotams, ka tik plašs mērķis paredz arī lielu skaitu tematisko bloku. Taču paralēli padziļinātām diskusijām vairāk nekā 500 dažādās sarunu sesijās, šajā pasākumā vienmēr izskan arī jauni komentāri par šobrīd aktuālām politiskajām tēmām.