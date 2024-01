Viņš norādīja, ka gan Krievija, gan Ukraina “šobrīd atrodas posmā, kad situācija nevirzās ne vienā, ne otrā virzienā”, un brīdināja, ka “tuvākajā laikā ne no vienas, ne no otras puses nevajadzētu gaidīt brīnumus”. Lai gan Krievijas nesenie uzbrukumi Ukrainai ir postoši, tie nav militāri efektīvi, turklāt krievi nav sasnieguši nevienu no saviem stratēģiskajiem mērķiem, viņš uzsvēra.

Saskaņā ar NATO datiem pēdējo divu gadu laikā no Krievijas uz Ukrainu pārvietoto sauszemes spēku skaits ir palielinājies, bet to apmācības līmenis ir samazinājies. “Viņi ir zaudējuši daudz tanku, bruņumašīnu, lidmašīnu, helikopteru. Daļu no tā viņi atjauno, bet visbiežāk tie ir veci vai nolietojušies paraugi, vai arī aprīkojums no noliktavām, kas visbiežāk arī ir vecs,” sacīja Bauers.