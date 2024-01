Pusaudža slepkavība Jūrmalā: ministrija sāk pārbaudi iestādē, kurā mitinās jaunieša slepkava

Kā ziņots, naktī uz 11.janvāri Jūrmalā, Slokā, 13 gadus vecs mazgadīgais nodūra savu vienaudzi. Pēc policijas sniegtās informācijas, iepriekšējā vakarā pirms pusnakts vairāki jaunieši, kuri dzīvo sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādē, bija devušies uz Rīgu, lai, iespējams, lietotu alkoholiskos dzērienus. Pēc tam viņi ar vilcienu atgriezušies Slokā, kur satikušies ar diviem sava vecuma jauniešiem, no kuriem viens vēlāk nogalināts. Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka starp minēto jauniešu kompāniju, kā arī cietušo jaunieti un viņa draugu bija norisinājies konflikts, kura laikā viens no jauniešu grupas, kas dzīvo bērnunamā, viņam divas reizes iedūris ar nazi sirds un vēdera rajonā. Pēc notikušā jauniešu grupa notikuma vietu pametusi, atstājot ievainoto jaunieti ar viņa draugu. Pusaudzis, kurš iedūra otram ar nazi, iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā par klaiņošanu un zādzību no veikala.