Bijušais Vācijas izlūkdienesta vadītājs veido jaunu partiju; pieļauj sadarbību ar kara noziedznieka draugiem AfD

Tuvākajā laikā Vācijā varētu rasties jauna ultrakonservatīva partija - to veido bijušais Vācijas Federatīvās Republikas Federālā konstitūcijas aizsardzības biroja vadītājs Hanss-Georgs Māsens (Hans-Georg Maaßen), kurš 2018. gadā ar skandālu tika atbrīvots no šī amata. Sestdien, 20. janvārī, Erfurtē lielākā daļa “Vērtību savienības” (Werteunion) biedru nobalsoja par to, lai jaunajai partijai dotu tādu pašu nosaukumu.