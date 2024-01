Politiķi skeptiski raugās uz iespēju Eiropā ierobežot Krievijas graudu tranzītu un importu

Ar “skādi” varētu apzīmēt to, kas graudu kravu apturēšanas brīdī piemeklētu “Latvijas dzelzceļu”. Tas arī otro gadu pēc Ukrainas kara sākuma ir uzsēdināts uz Krievijas kravu adatas. Asiņaino graudu imports no Krievijas Latvijā pagājušā gada 10 mēnešos bijis 3,2 reizes lielāks nekā pirms Ukrainas kara sākuma. Kopējais graudu tranzīts Latvijā no Krievijas veidoja 1,94 milj. tonnu – kas ir par 97% vairāk nekā 2022. gadā. Krievijas izcelsmes graudus un citus lauksaimniecības produktus Latvijas ostās pārkrauj 18 uzņēmumi. Visvairāk - 71 procents no kravām iet caur Liepājas ostu. Lielāko daļu ved “Latvijas dzelzceļa” meitas kompānija “LDZ Cargo”. Maksa par šo kravu pārvešanu ļauj uzturēt sliežu ceļus. Ja kravas beigsies, tas būs ievērojams trieciens kompānijai un dzelzceļa infrastruktūrai.