Ar tiesas noregulējumu Knoks pagaidām saglabā amatu Rīgas domē

Pēc Knoka paustā viņš, nepiekrita uzteikumam un uzskatīja, ka tas ir nepamatots. Tāpēc viņš iesniedza Rīgas pilsētas tiesā prasības pieteikumu gan par uzteikuma atzīšanu par prettiesisku, gan arī lūdzis, lai tiesa pirms lietas izskatīšanas pēc būtības nosaka un piemēro Knokam pagaidu aizsardzības līdzekli un aizliedz darba devējam atbrīvot viņu no darba līdz tiesas procesa beigām.

Rīgas pilsētas izpilddirektora padomnieks atzīmē, ka tiesa šo lūgumu atzina par pamatotu un ar 19.janvāra lēmumu piemēroja viņam pagaidu aizsardzības līdzekli, aizliedzot pašvaldībai izpildīt darba uzteikumu līdz strīda izskatīšanai pēc būtības. Līdz ar to uzteikumā norādītais datums - 31.janvāris - nebūs Knoka pēdējā darba diena.

"Es turpināšu strādāt, it kā uzteikumus nemaz nebūtu bijis, līdz brīdim, kamēr tiesvedības procesa gaitā pēc būtības tiks izskatīta uzteikuma pamatotība, un līdz tam brīdim, kad kāds no tiesas spriedumiem stāsies spēkā. Darba devējs šo lēmumu nevar pārsūdzēt. Tas ir galīgs. Es faktiski netieku atlaists un juridiski netieku atbrīvots no amata. Es turpinu strādāt un vienlaikus notiek tiesvedības process par uzteikuma pamatotību," skaidroja Knoks.