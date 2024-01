Ministrija: lēmums par Krievijas graudu potenciālo tranzīta aizliegumu skatāms kopā ar atbalsta pasākumiem

Vienlaikus SM papildināja, ka ES Zaļā kursa politika, tostarp transporta jomā, balstās uz dzelzceļa kā transporta sistēmas mugurkaulu un to, ka šāds vienots ES līmeņa lēmums ietekmēs dzelzceļa sistēmu vēsturisko iemeslu dēļ.

SM arī atzīmēja, ka ministrija atbalsta mērķtiecīgu novirzīšanos no Krievijas un Baltkrievijas tranzīta.

Latvija 2023.gadā no janvāra līdz oktobrim importēja 12% no kopējās ES importa no Krievijas vērtības, ieņemot otro vietu starp ES dalībvalstīm.