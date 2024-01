Rēzeknei pieņemot bezdeficīta budžetu, FM pieļauj piecu miljonu eiro aizdevumu

Ašeradens pēc komisijas sēdes skaidroja, ka pašvaldība jau ir paveikusi lielu darbu, budžeta projektā samazinot deficītu no aptuveni 20%, kas bija pirms Ziemassvētkiem, līdz nedaudz mazāk par 5%. Vēl ir jāatrod risinājums, kā budžeta izdevumus samazināt par aptuveni 2,27 miljoniem eiro.

Ja pašvaldība to izdarīs, tad FM rosinās valdībai piešķirt piecu miljonu eiro stabilizācijas aizdevumu. Ja valdība šo stabilizācijas kredītu atbalstīs, ar to būs iespējams segt pašvaldības iepriekšējās saistības, skaidroja finanšu ministrs. Līdz ar to finanšu situācija pašvaldībā tiks stabilizēta, pašvaldība spēs funkcionēt un pildīt savas saistības.