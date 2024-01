Vairākās iestādēs caur iepirkumiem varētu būt nonākušas Krievijā ražotās pārtikas preces

LTV iepirkumā tēja tika piegādāta no SIA "Lanekss", kuras pārstāvji norādīja, ka tā tiek iepirkta no cita Latvijā reģistrēta uzņēmuma - SIA "Tabakas nams grupa". Pārskatot preču sortimentu, "Lanekss" konstatējis, ka tās piedāvājumā ir arī majonēzes un mērces, kuru izcelsmes valsts ir Krievija , kā arī Baltkrievijā ražotas konfektes un vafeļu tortes.

"Lanekss" valdes locekle Ņina Siliņa norādīja, ka mērces un majonēzes uzņēmums ir iepircis no SIA "Avi Trade", savukārt saldumus no Baltkrievijas piegādājis SIA "Sapnis-L".

Taujāta par to, vai Krievijā ražotās preces piegādātas ne tikai LTV, bet arī citām valsts un pašvaldības iestādēm, Siliņa pauda, ka patlaban nevar sniegt konkrētu atbildi, jo nepieciešams laiks, lai pārskatītu pārtikas piegādes sortimentu saistībā ar iepirkumiem.

"Viennozīmīgi pēc šo preču sortimenta pārbaudes, tiks darīts viss iespējamais, lai Krievijā ražotā tēja "Greenfield" pēc iespējas ātrāk tiktu izņemta no piegādājamo preču sortimenta," apliecināja kompānijas valdes locekle, piebilstot, ka gadījumā, ja šajā preču sortimentā tiks konstatētas vēl kādas Krievijā ražotās preces, neatkarīgi no tā, vai tās iekļautas sankciju sarakstos, preces tiks izņemtas no piegādājamo preču saraksta un aizstātas ar citu produkciju.