Latvijas ārpolitikas pamats ir atbalsts Ukrainai, aktīva līdzdalība ES un NATO, uzsver Kariņš

"Ticiet man, esmu runājis ar to valstu pārstāvjiem, kuru valstis ir bijušas kolonizētas, viņi momentā to saprot. Ja, piemēram, to stāsta kāds no mūsu Eiropas partneriem, kas pats pagātnē bijis kolonizators, to neuztver diez ko labi. Latvijai ir nozīmīga loma, atbalstot Ukrainu un stiprinot savu drošību, iet un sniegt draudzīgu roku šīm valstīm, skaidrojot, kas notiek mūsu reģionā," deputātiem teica ārlietu ministrs.