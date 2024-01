Igaunijā valsts valodu pietiekamā līmenī nepārvalda 1802 skolotāji

“No 15. janvāra gan bērnudārzos, gan skolās ir skolotāji, kuri neatbilst valodas prasībām, kas stāsies spēkā 1. augustā. Skolās un bērnudārzos ir 1802 skolotāji ar nepietiekamām igauņu valodas zināšanām, no kuriem 1092 skolotāji tagad apmeklē valodas kursus, kam sekos eksāmens,” valdības preses konferencē sacīja Kallasa.

Ministre norādīja, ka no 1802 cilvēkiem 55 ir valsts skolu skolotāji, bet pārējie ir pašvaldībām piederošo skolu un bērnudārzu skolotāji.

“Ja mēs skatāmies uz to, cik daudz ir to, kuri kārto C1 un B2 līmeņa eksāmenus, tad šie skaitļi ir ievērojami palielinājušies. Ja 2022. gadā Igaunijā C1 līmeņa eksāmenu kārtoja 973 cilvēki, tad 2023. gadā tādu būs 1608. Lielākā daļa no viņiem ir skolotāji,” sacīja Kallasa.