Ceturtdien avārijās Latvijā cietuši seši cilvēki

Par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi trīs vadītājus: vienu Vidzemē un divus Rīgā. Divi no viņiem pie transportlīdzekļa stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to no viņiem piedzīs transportlīdzekļa vērtību.