Trampam ar tiesas spriedumu jāmaksā 83 miljoni dolāru par neslavas celšanu

Tramps vēlas spriedumu pārsūdzēt

Tramps savā interneta vietnē “Truth Social” nosauca spriedumu par “absolūti smieklīgu” un nodēvēja to par “Baidena sarīkotām raganu medībām”. Tiesu sistēma esot “izgājusi no kontroles”. Viņš paziņoja, ka iesniegs apelāciju. 77 gadus vecais republikāņu prezidenta amata kandidāta favorīts bija vairākas reizes apmeklējis tiesas procesu un arī ceturtdien liecināja tiesā. Tramps bija klāt arī sprieduma pasludināšanas dienā, taču sprieduma nolasīšanas laikā izgāja no tiesas zāles.