Agrīni diagnosticēts krūts vēzis nav sataustāms, uzsver radioloģe

Latvijā krūts vēža skrīninga programma sākas sievietēm no 50 gadu vecuma, kad būtu jāveic mamogrāfija reizi divos gados, saņemot uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta, bet pēc tam reizi divos vai trīs gados ar ģimenes ārsta doto nosūtījumu. Taču krūts slimību diagnostikas eksperte rekomendē mamogrāfiju veikt arī no 40 gadu vecuma reizi divos gados. Tas gan nenotiks skrīninga ievaros, šādus izmeklējumus neapmaksā valsts. Mamogrāfiju var veikt arī tad, ja sievietei krūtīs ievietoti implanti.