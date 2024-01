Jau deviņas valstis pārstājušas finansēt ar teroristiem saistīto ANO Palestīniešu bēgļu aģentūru

UNRWA vadītājs Philippe Lazzarini paziņojumā norādīja, ka aizdomās turētie darbinieki ir atlaisti un tiks tiesāti, ja aizdomas apstiprināsies. Viņš pieprasīja turpināt finansēt aģentūru, no kuras, viņaprāt, ir atkarīga 2,2 miljonu Gazas joslas iedzīvotāju dzīvība un stabilitāte reģionā.

Piektdien atklātībā nāca aizdomas pret UNRWA darbiniekiem, kuri, iespējams, bija personīgi iesaistīti 2023. gada 7. oktobra “Hamās” uzbrukumā Izraēlai. Materiālus, kas to pierāda, bija sagatavojusi Izraēla. Runa ir par 12 aģentūras darbiniekiem. Viens no viņiem tika nogalināts, deviņi tika atlaisti no darba, un vēl divi tiek identificēti.