Kremļa lolotais gāzes vada projekts saskāries ar jaunām problēmām

Pagājušā gada maija beigās kļuva zināms, ka “Sila Sibiri – 2” vietā Ķīna kā prioritāti uzskata jaunam gāzes vadam no Turkmenistānas. Lai arī Turkmenistānas gāze maksā 30% dārgāk nekā Krievijas gāze, un arī sarunas par iespējamu atlaidi nav devušas rezultatu, Pekina ir devusi zaļo gaismu gāzes piegādēm no Turkmenistānas. No turienes Ķīna iegūs 30 miljardus kubikmetru gāzes gadā.